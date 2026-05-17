「セフレとかどう？」6年間付き合った彼氏にフラれた上に、こんな一言でとどめをさされたナナコ、27歳。これでナナコは、一気に闇落ちしてしまいました。いつものように、愚痴るための裏アカに思いの丈を投稿したら、翌朝、とんでもないことに――。『このハナシ、つづきは墓場で。』（ぼめそ著、KADOKAWA、2026年4月）は、空虚感を埋めるための行動が巻き起こす、人生の転落劇です。著者はぼめそさん。体験談を元にした、ほぼ