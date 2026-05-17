セクシー自撮りをXに投稿して大バズリ…27歳女性を待っていた地獄とは＜漫画＞
「セフレとかどう？」
6年間付き合った彼氏にフラれた上に、こんな一言でとどめをさされたナナコ、27歳。
これでナナコは、一気に闇落ちしてしまいました。いつものように、愚痴るための裏アカに思いの丈を投稿したら、翌朝、とんでもないことに――。
『このハナシ、つづきは墓場で。』（ぼめそ著、KADOKAWA、2026年4月）は、空虚感を埋めるための行動が巻き起こす、人生の転落劇です。著者はぼめそさん。体験談を元にした、ほぼノンフィクションの漫画を手掛けています。
◆SNS上の、もうひとりの私
本気の恋だと確信していたのに、彼氏にとっては単に“体だけは最高な女”だった――ナナコが思わずXにぶちまけた元カレへの愚痴が、プチバズを引き起こし、束の間の高揚感をもたらしました。
一方で、こんな批判コメントも相次いだのです。
〈絶対身体が良いとか言われてないだろw〉
〈証拠写真もないしw絶対ブスだろww消えろブス〉
普段なら無視するだろうこんな挑発にも、お酒の酔いと意地が手伝って、つい、ナナコは下着姿のセクシー写真を自撮りして投稿してしまいます。
これが通知音鳴りまくりの大バズリ。彼氏によって剝奪された承認欲求を、全回復させたのです。もうひとりの自分である「ウララ」（裏アカウント名）が爆誕した瞬間でもありました。
〈エロすぎ〉〈更新楽しみすぎる〉〈即フォローした〉
秒でフォロワー数が増え、みるみるうちに6000人を突破します。顔こそ晒していないものの、フォロワーのリクエストにこたえて、日増しにエロさ全開、過激になっていくウララ――。
◆ウララがひとり歩きしていく
セクシー写真がバズったウララのもとには、DMでプレゼントが届いたり、誘いの声がかかるようになります。
元彼の「身体だけは最高だよな」の言葉がひっかかって躊躇していたナナコ。ですが、裏アカ界隈の有名人「スズヤ」からの誘いは断れませんでした。スズヤに興味を持たれた自分が、誇らしかったのです。
やがてウララも、裏アカの世界で有名人になっていきます。顔出しをしてオフ会に参加すれば、方々から注目され、称賛される日々。
でも、注目されれば、負の有名税はつきものです。ねたみ、そねみ、誹謗中傷など悪意に満ちた投稿が拡散されていきました。やがてウララは見世物状態になり、身動きができなくなってしまうのです。
ナナコであって、ナナコではない。でも、自分が作り上げたウララはキラキラと輝き、ナナコを生き返らせたのも事実。しかし、架空のウララを生きるには無理があります。また、有名人のスズヤにも、衝撃的な秘密や悪癖があることが発覚しました。
憔悴しきったナナコが選んだのは、“普通”に戻る道でした。
◆普通って何？ どこにでもある落とし穴
ところが、ネット上に拡散された情報はもう回収できません。普通の幸せをつかみかけた矢先に、またもや裏アカが発端で、地獄に突き落とされてしまうのです。ナナコ本人すら自覚していないところで……。
ほんの出来心によって、天国にも地獄にも連れて行かれてしまう。SNSの恐怖と、承認欲求の罠をリアルに描いている本書。人間の本性とは？ 本当に信じられる人とは？
自分の日常を、振り返えらずにはいられなくなります。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx
6年間付き合った彼氏にフラれた上に、こんな一言でとどめをさされたナナコ、27歳。
これでナナコは、一気に闇落ちしてしまいました。いつものように、愚痴るための裏アカに思いの丈を投稿したら、翌朝、とんでもないことに――。
『このハナシ、つづきは墓場で。』（ぼめそ著、KADOKAWA、2026年4月）は、空虚感を埋めるための行動が巻き起こす、人生の転落劇です。著者はぼめそさん。体験談を元にした、ほぼノンフィクションの漫画を手掛けています。
本気の恋だと確信していたのに、彼氏にとっては単に“体だけは最高な女”だった――ナナコが思わずXにぶちまけた元カレへの愚痴が、プチバズを引き起こし、束の間の高揚感をもたらしました。
一方で、こんな批判コメントも相次いだのです。
〈絶対身体が良いとか言われてないだろw〉
〈証拠写真もないしw絶対ブスだろww消えろブス〉
普段なら無視するだろうこんな挑発にも、お酒の酔いと意地が手伝って、つい、ナナコは下着姿のセクシー写真を自撮りして投稿してしまいます。
これが通知音鳴りまくりの大バズリ。彼氏によって剝奪された承認欲求を、全回復させたのです。もうひとりの自分である「ウララ」（裏アカウント名）が爆誕した瞬間でもありました。
〈エロすぎ〉〈更新楽しみすぎる〉〈即フォローした〉
秒でフォロワー数が増え、みるみるうちに6000人を突破します。顔こそ晒していないものの、フォロワーのリクエストにこたえて、日増しにエロさ全開、過激になっていくウララ――。
◆ウララがひとり歩きしていく
セクシー写真がバズったウララのもとには、DMでプレゼントが届いたり、誘いの声がかかるようになります。
元彼の「身体だけは最高だよな」の言葉がひっかかって躊躇していたナナコ。ですが、裏アカ界隈の有名人「スズヤ」からの誘いは断れませんでした。スズヤに興味を持たれた自分が、誇らしかったのです。
やがてウララも、裏アカの世界で有名人になっていきます。顔出しをしてオフ会に参加すれば、方々から注目され、称賛される日々。
でも、注目されれば、負の有名税はつきものです。ねたみ、そねみ、誹謗中傷など悪意に満ちた投稿が拡散されていきました。やがてウララは見世物状態になり、身動きができなくなってしまうのです。
ナナコであって、ナナコではない。でも、自分が作り上げたウララはキラキラと輝き、ナナコを生き返らせたのも事実。しかし、架空のウララを生きるには無理があります。また、有名人のスズヤにも、衝撃的な秘密や悪癖があることが発覚しました。
憔悴しきったナナコが選んだのは、“普通”に戻る道でした。
◆普通って何？ どこにでもある落とし穴
ところが、ネット上に拡散された情報はもう回収できません。普通の幸せをつかみかけた矢先に、またもや裏アカが発端で、地獄に突き落とされてしまうのです。ナナコ本人すら自覚していないところで……。
ほんの出来心によって、天国にも地獄にも連れて行かれてしまう。SNSの恐怖と、承認欲求の罠をリアルに描いている本書。人間の本性とは？ 本当に信じられる人とは？
自分の日常を、振り返えらずにはいられなくなります。
＜文／森美樹＞
【森美樹】
小説家、タロット占い師。第12回「R-18文学賞」読者賞受賞。同作を含む『主婦病』（新潮社）、『私の裸』、『母親病』（新潮社）、『神様たち』（光文社）、『わたしのいけない世界』（祥伝社）を上梓。東京タワーにてタロット占い鑑定を行っている。X：@morimikixxx