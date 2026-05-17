ナフサ不足に悩む現場。新たに石油原料の節約を掲げたパッケージが登場しました。【写真を見る】戦時下で変化するタバコの箱塗料節約で…ポテトチップスもパスタもケチャップも…原料高騰で消える「商品の色」これは1936年に発売されたタバコの箱。太陽が金色に描かれていましたが、日中戦争が始まると、金属を使った塗料の節約のため、黄色に変化。さらに太平洋戦争末期には、ベースの色もなくして、オレンジ単色に。物資不足を