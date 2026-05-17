記事ポイント東京国立博物館の体験型展示「日本美術のとびら」が2026年6月30日にリニューアルオープン新コンテンツ「とーはくワンダーウォール」が約12万件のコレクションから来館者ごとの”おすすめ一点”をインタラクティブに提示国宝の高精細複製品をガラスケースなしで間近に鑑賞できるコーナーも継続展示 東京・上野公園に位置する東京国立博物館（以下、東博）が、本館1階B室の体験型展示「日本美術のとびら」を2026年6