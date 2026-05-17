俳優の勝野洋（76）の妻で、タレントのキャシー中島（74）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛猫が余命宣告を受けたことを明かした。「今日は午前中に家の仕事をして、午後からマナアイランドでお客様とワイワイタイムたくさんの方々がいらしてくださいました。ありがとうございます夜はいつものお蕎麦屋さんでデートですごまのお蕎麦、美味しかった」と勝野とのラブラブショットを披露した。「近くの公園でハルコ