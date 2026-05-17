友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイト先の社員について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞ファミレスでアルバイトをしている主人公・アカリ。そこには男性ばかりひいきし、女性には厳しく怒鳴る女性社員がいます。休憩時間に同じ不満を持っている先輩・米宮さんにある計画を提案されて……？原