きょう17日放送の日本テレビ系『timeleszファミリア』（毎週日曜後2：00〜後3：00※関東ローカル）では、新企画が始動する。【番組カット】小学生の前でかっこよく…リコーダーに挑戦するtimelesz今回、timeleszがファミリアになるのは“令和の小学生”。流行の最先端をいく小学生世代にもっと愛されたいtimeleszが、令和のリアルな小学生事情を学ぶ。今回行われる企画は「ファミリア式 爆速ラーニング」。文房具、ランドセ