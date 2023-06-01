Snow Man佐久間大介とバナナマン日村勇紀の日本テレビ系ダブル冠番組「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」（土曜午後11時半）が16日、次週23日の放送に女優の沢尻エリカ（40）が出演すると発表した。番組は、世界のどこかで推されているカルチャーについて、2人が自由に“ゆる〜い”雰囲気で語ったり、検索したりするトークバラエティー。特番放送を経て昨年からレギュラー化され、この春で1周年を迎えている。今回は深掘りテーマ