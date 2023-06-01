Snow Man佐久間大介とバナナマン日村勇紀の日本テレビ系ダブル冠番組「サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆」（土曜午後11時半）が16日、次週23日の放送に女優の沢尻エリカ（40）が出演すると発表した。

番組は、世界のどこかで推されているカルチャーについて、2人が自由に“ゆる〜い”雰囲気で語ったり、検索したりするトークバラエティー。特番放送を経て昨年からレギュラー化され、この春で1周年を迎えている。今回は深掘りテーマを沢尻エリカ」とし、本人も招いての深掘りトークを展開。休養中の日村がこの回から休演となる中、スタジオには沢尻と同い年で今回のテーマに「興味がある」というハライチ澤部佑がゲスト出演する。

このほか、沢尻の魅力を伝える「沢尻と衝撃の出会いを果たした謎のファン」や「プライベートで沢尻と親交があるという脳科学者の中野信子」も登場。今と昔の沢尻について、本人と共に語る。

沢尻の出演映画「パッチギ!」、ドラマ「1リットルの涙」撮影裏話や初舞台の衝撃エピソードなど、他では聞けない貴重なトークも展開されるという。

日村は4月28日に体調不良による休養を発表したが、収録済みだったストックもあり、16日放送分には出演していた。

なお、日村は4月28日に体調不良による休養を発表しているが、収録済みだったストックもあり、16日放送分にはまだ出演していた。同回では芸人のケンドーコバヤシらを招いて全国のご当地うどんの魅力について迫った。