メ～テレ（名古屋テレビ） 16日の東海地方は朝から晴れて気温が上がりました。17日はさらに気温が上がる見込みです。 東海地方は朝から晴れて気温が上がり、名古屋の最高気温は28.2℃、最も気温が上がったのは揖斐川で29.9℃で、真夏日一歩手前の暑さとなりました。 17日の予想最高気温は名古屋で32℃、岐阜で31℃など東海3県で今年はじめての真夏日となる予想です。 名古屋、岐阜ともに7月中旬並みの厳しい暑