T・ヘルナンデスが24試合ぶりの5号2ラン【MLB】ドジャース 6ー0 エンゼルス（日本時間16日・アナハイム）ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地でエンゼルスと対戦し6-0で勝利。4点リードの6回にテオスカー・ヘルナンデス外野手が5号2ラン。試合を決定づけた逆方向へのアーチは、右翼・ジョー・アデル外野手の“HR強奪”をかいくぐっての一発となった。6回1死一塁で迎えた第3打席、T・ヘルナンデスは154キロのシンカーを捉え