●パイレーツ9−11フィリーズ○＜現地時間5月15日PNCパーク＞フィラデルフィア・フィリーズが中地区4位ピッツバーグ・パイレーツとの敵地3連戦を先勝。カイル・シュワーバー外野手（33）が2打席連発でMLB全体トップの20号本塁打を記録した。フィリーズは先発右腕アーロン・ノラが3回裏に2本塁打を浴びるなど一挙6点先制を許すも、打線が4回表に1点を返すと、5回表にはシュワーバーが2戦連発の19号2ラン。先発右腕ア