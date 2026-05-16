15日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、同日の阪神戦に先発し、9回・120球を投げ1被安打、9奪三振、1与四球、無失点の完封勝利で4勝目を挙げた広島・栗林良吏、栗林を完封勝利に導いた持丸泰輝捕手について言及した。佐伯氏は「流石の9回のピッチングという感じでした。見事でした。圧巻でしたね、今日のピッチングね。その中で、何がすごいかというと、初球ボールになったのが打者