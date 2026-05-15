バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝戦（１５日、神奈川・横浜アリーナ）の初戦が大盛り上がりを見せている。この日はレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーと同２位の大阪Ｂが対戦。今季限りでサントリーを退団する高橋藍と左のエース・西田有志と直接対決を一目見ようと、会場は１万０１２１人（速報値）が来場した。第１セットはサントリーペースで試合が進む。今季限りでチームを退団する高橋藍や