組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートをお届け。ラフに見せない適度なツヤ季節に見合った白のクリーンさを求める一方で、気張りたいわけじゃない。着なれた形の異なる素材でラクしてキレイをかなえる1着をピックアップ。【POINT】TシャツフォルムでゆるやかなAラインシルエットの半そでワンピース。着なれたシルエットも、サテンのようなツヤと足首まで隠れるマキシ丈で、あ