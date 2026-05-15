北浜キャピタルパートナーズ [東証Ｓ] が5月15日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は12.3億円の赤字(前の期は8.3億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は18億円の黒字に浮上を見込み、18期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は3.1億円の赤字(前年同期は2.9億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-1