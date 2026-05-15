松本サイバー安全保障担当大臣はアメリカの企業が開発した高性能の新型AIモデルなどの対策を議論するため、来週18日に関係省庁会議を開催することを明らかにしました。アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミュトス」は人間が見逃してきたシステムの脆弱性を見つけ、攻撃するプログラムが生成できることから、金融機関や重要インフラへのサイバー攻撃などに悪用される懸念が指摘されています。松本尚 サイ