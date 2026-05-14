中国を訪れている国際サッカー連盟（FIFA）のマティアス・グラフストローム事務局長が「中国代表がワールドカップ（W杯）に出場することを期待している」と述べたことについて、中国のネットユーザーから冷ややかな声が上がった。グラフストローム氏は、「現在、U-17（17歳以下）W杯が毎年開催されており、若い選手たちにとって大きな刺激となっている。毎年W杯を目指せる機会があることは非常に重要だ」とした上で、「男子でも女