5月14日 投稿 GU（ジーユー）は5月14日、公式Xにてサンリオとのコラボ予告と思われる画像を投稿した。 画像内のキャラクターはハローキティ、シナモロール、ポムポムプリンと思われるが、それぞれ日焼けをしたような姿になっており、夏に向けたコラボ商品の登場が予測できる。 「明日発表」とのコメントが添えられていることから、5月15日に詳細が明かされそうだ。楽し