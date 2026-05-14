スタジオジブリは14日、公式サイトを更新。社長の交代について報告した。【写真】退任を発表した福田博之氏ジブリは「弊社代表取締役社長の福田博之は6月22日開催予定の株主総会終結をもって代表取締役社長を退任することとなりました。後任の代表取締役社長には、現取締役の依田謙一（日本テレビ放送網（株）コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリスト）が6月22日付で就任いたします」と紹介。続けて「日本テレビホー