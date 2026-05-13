宇宙には空気がないため、普通の意味での音は存在しません。ただ、宇宙はブラックホールや中性子星の合体で生じる時空のさざ波「重力波」に満ちています。そして重力波の周波数は、人間が音として聞き取れる値を取っています。ではもし、重力波が音として聞こえるならば、宇宙はどのような環境音に満ちているのでしょうか？ジョンス・ホプキンス大学のFrancesco Iacovelli氏は、ブラックホールや中性子星の合体で生じる重力波の発