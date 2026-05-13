東京市場まとめ 1.概況 日経平均は344円安の62,398円と、反落して取引を開始しました。中東情勢の不透明感や、前日の米国市場ではインフレ再加速懸念から、ハイテク株を中心に売りが出たことで、序盤は弱含む展開となりました。もっとも、好決算銘柄などへの買いが指数を支え前場中ごろに上昇に転じると、187円高の62,930円で前引けとなりました。後場も堅調にスタートし、中ごろの14時15分には605円高の63,347円で、この