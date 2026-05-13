テクニカルポイント ポンドドル、保ち合い相場の下限を探る 1.3710エンベロープ1%上限（10日間） 1.3626ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3579一目均衡表・転換線 1.357410日移動平均 1.3549現値 1.354321日移動平均 1.3514一目均衡表・雲（上限） 1.3483100日移動平均 1.3473一目均衡表・基準線 1.3461ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.3438エンベロ&#1254