テクニカルポイント ポンドドル、保ち合い相場の下限を探る テクニカルポイント ポンドドル、保ち合い相場の下限を探る

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テクニカルポイント ポンドドル、保ち合い相場の下限を探る



1.3710 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3626 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3579 一目均衡表・転換線

1.3574 10日移動平均

1.3549 現値

1.3543 21日移動平均

1.3514 一目均衡表・雲（上限）

1.3483 100日移動平均

1.3473 一目均衡表・基準線

1.3461 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3438 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3427 200日移動平均

1.3322 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは、1.35-1.37の大枠で保ち合い相場を形成している。足元ではRSI（14日）が52.3に低下しており、上昇の勢いは落ち着いている。水準的には一目均衡表の雲上限が1.3514に位置しており、21日線1.3543とともにサポートポイントとなっている。RSIの50割れとともに、一目均衡表の雲上限を下回る動きとなれば、下方向に水準がシフトすることとなる。その場合の次のサポートポイントは200日線1.3427となろう。

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