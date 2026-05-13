アメリカのドナルド・トランプ大統領が2026年5月13日から15日にかけて9年ぶりに中国を訪問します。今回、トランプ大統領にはおよそ20人のアメリカ企業の幹部が同行しますが、当初、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがリストに含まれていなかったことから「政府の意向があるのでは？」といった予想が出ていました。しかし、トランプ大統領はフアン氏が飛行機に同乗していると説明し、報道を「フェイクニュース」と述べました。Jensen