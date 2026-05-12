原宿と言えば、ファッションとショッピング、竹下通りの食べ歩きなど。でも “遊べる場所” が少ないのはちょっとザンネン。そこでおすすめが、チームラボの作品をなんと無料で体験できる【Galaxy Harajuku】。予約不要で気軽に楽しめる穴場です。｜原宿のチームラボで想い出を撮影「Galaxy Harajuku」があるのは、原宿駅から竹下通りを抜けて明治通りを右に曲がればすぐの場所。チームラボの没入体験を満喫できるほか、