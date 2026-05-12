【わたしをすくうエッセイマンガの処方箋】 5月12日 発売 価格：2,860円 【拡大画像へ】 青幻舎は、「わたしをすくうエッセイマンガの処方箋」を5月12日に発売する。価格は2,860円。 多彩なテーマを取り扱い、SNSを中心に多様な広がりを見せるエッセイマンガ。本書はそんなエッセイマンガの変遷や広がりをたどるとともに、27名の作家による珠玉のエッセイマンガを収