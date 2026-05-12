福島県の高速道路で発生したバス事故を受けて、山形県は12日までに県内の私立高校に対し、部活動の遠征に関する調査を始めました。一方、公立高校については今後、国の動向も踏まえ検討することにしています。この事故は5月6日、福島県の磐越自動車道で、新潟県・北越高校の男子ソフトテニス部が遠征に向かっている途中、乗っていたマイクロバスがガードレールに衝突し、男子生徒1人が死亡し、生徒など20人がけがをし