１２日前引けの日経平均株価は前日比３８７円５６銭高の６万２８０５円４４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億２１１４万株、売買代金概算は５兆２１０９億円。値上がり銘柄数は７４１、値下がり銘柄数は７７５、変わらずは５４銘柄だった。 日経平均株価は買い一巡後に伸び悩む展開。前日の米株式市場では、ＮＹダウが９５ドル高と小幅続伸し、ナスダック指数も値を上げ最高値を更新した。半導体などハイテク株が