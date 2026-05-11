かつて昭和女児＆平成女児を熱狂させたセボンスター。六角形の箱に入ったキラキラかわいいペンダントに夢中になった人は数知れず。令和になったいまでは、すっかり大人になった女性たちにも愛されています。新横浜プリンスホテルでは、セボンスター好きにはたまらないコラボを実施しているの。セボンスターの世界観に浸れるコンセプトルームをはじめ、女児マインドをくすぐる企画がたっぷり用意されているんですっ！【どんなコラボ