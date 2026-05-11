ZIPANG OPERAが、6月24日(水)にリリースする3rd EP『ZIPANGRIMM（読み：ジパングリム）』のために撮り下ろした最新のアーティスト写真を公開。さらに、EPに収録される全楽曲タイトルとジャケット写真も解禁された。今回のアーティスト写真は、最新EP『ZIPANGRIMM』の世界観を表現した赤と花を基調にした華やかな一枚に。メンバーそれぞれのキャラクターに合わせたデザインの衣装は、現在のトレンドとZIPANG OPERAのトレードマーク