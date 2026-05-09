2026年5月1日より配信中の大人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。マイナビウーマンでは、参加者者インタビューや考察コラムを実施しています。今回は、バチェラー・バチェロレッテシリーズをこよなく愛するマイナビウーマン編集部＆ライターがそれぞれの“推しメン”をピックアップ。プロフィールの振り返りと推しポイントをご紹介します！■「＃恋の風を読むゴルファー」山崎 至（やまざき いたる）氏