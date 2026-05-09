2025年11月から期間限定再始動していたLa’cryma Christiが、そのファイナルとなるツアー＜La’cryma Christi LiveTour 2025-2026 Night Flight〜Last Finale〜＞の最終公演を本日5月9日、大阪・Zepp Nambaにて開催した。同公演では新たな発表が用意されていた。大阪公演前日にデビュー29周年を迎えたLa’cryma Christi。それを祝福するような晴天に恵まれたデビュー記念日の大阪。会場は緊張感に包まれていた。1曲目は「Angolmois