2025年11月から期間限定再始動していたLa’cryma Christiが、そのファイナルとなるツアー＜La’cryma Christi LiveTour 2025-2026 Night Flight〜Last Finale〜＞の最終公演を本日5月9日、大阪・Zepp Nambaにて開催した。同公演では新たな発表が用意されていた。

大阪公演前日にデビュー29周年を迎えたLa’cryma Christi。それを祝福するような晴天に恵まれたデビュー記念日の大阪。会場は緊張感に包まれていた。1曲目は「Angolmois」。KOJIの愛用ギターも含めた6人のシルエットが紗幕に浮かび上がる。そしてついに最終公演がスタートした。続く「南国」では、張り詰めた緊張感を一気に崩すかのように縦横無尽にプレイするメンバー。これには大歓声が起こる。

会場に詰めかけた超満員のファン、世界中のファンたちが生配信で見守るなか、ツアーファイナルは「未来航路」や「With you」といった代表曲をはじめ、「Forest」や「偏西風」といった不朽の名曲たちも続々と披露され、これぞLa’cryma Christiといった世界が広がっていく。特に「未来航路」のサウンドには、KOJIの魂も強く感じられ、客席からはKOJIへの声援も飛んだ。

「楽しいね！」と語りかけるTAKAの笑顔も印象的で、メンバー紹介のMCも和気藹々。HIROとの出会いのエピソードでは、TAKAとHIROが大学生当時にカバーしていた楽曲を再現し、そこにSHUSEとLEVINが飛び入りする場面も。このサプライズに「これ、生配信だったね」とメンバー同士で笑い合うほどの楽しいワンシーンとなった。

そして最大のサプライズは、鳴り止まない大声援のなかで迎えた3回目のアンコールにあった。一滴の奇跡がこぼれたような瞬間が訪れた。

「5月8日、SGC HALL ARIAKE。2027年、我々の30周年の扉をみんなと共に開きたいんだけど、どうかな。みんな来てくれるかな？」──TAKA

2027年5月8日、La’cryma Christiのデビュー30周年を記念したライブが東京・有明SGCホールにて開催される。この発表の直後には、KOJIのメモリアルイベントで初披露された再結集後の新曲「蜃気楼」も届けられた。

この日のライブの模様は、生配信されたZAIKOより引き続きアーカイブ配信されている。2025年11月の再始動から様々なステージを経て、デビュー29周年を迎えた彼らの現在形を堪能することが可能だ。

なお、2027年の30周年記念ライヴへ向けて、オフィシャルファンクラブ“LC GARDEN”の継続も決定。30周年記念ライヴのチケット先行予約も行われる予定だ。さらには、＜La’cryma Christi LiveTour 2026 Night Flight〜Last Finale＞追加公演のパッケージ化も決定した。これは2026年3月14日および15日のLINE CUBE SHIBUYA公演と本日5月9日のZepp Namba公演の収録を予定している。

■La’cryma Christi30周年記念ライヴ開催決定

2027年5月8日(土) 東京・SGC HALL ARIAKE

※後日詳細発表

※FC “LC GARDEN”最速先行あり

■OFFICIAL TEAM “LC GARDEN” 期間限定 継続決定

本日5月9日21:00より更新｜新規入会受付開始

https://lc-garden.jp/

■『La’cryma Christi LiveTour 2026 Night Flight〜Last Finale〜』パッケージ化

2026年3月からのツアー追加公演＜La’cryma Christi LiveTour 2026 Night Flight〜Last Finale〜＞の模様を収録。

▼収録予定公演

LINE CUBE SHIBUYA 20260314

LINE CUBE SHIBUYA 20260315

Zepp Namba(OSAKA) 20260509

収録内容など詳細は後日発表

■生配信＜La’cryma Christi LiveTour 2026 Night Flight 〜Last Finale〜＞

5月9日(土) 大阪・Zepp Namba

start18:00

▼ZAIKOより生配信

視聴購入ページ：https://lacrymachristi.zaiko.io/e/night-flight-final-call

視聴チケット：5,000円(税込)

※別途配信手数料あり

アーカイブ期間：5月12日(火)23:59まで

※制作上の都合により、開始日時が変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※本配信はアーカイブ配信を予定しておりますが、配信終了後の処理状況により、公開まで少しお時間をいただく場合がございます。

※公開直後アクセスが集中した場合、視聴しづらい状況が発生する可能性がございます。ご了承ください。

Blu-ray

■通販限定Blu-ray『La’cryma Christi LiveTour 2025-2026 Night Flight〜final call〜 at LINE CUBE SHIBUYA 20260114』

La’cryma Christi OFFICIAL WEB STORE追加受注：本日5/1(金)20:00より開始

予約リンク：https://lc-garden.jp/store

※5/10(日)以降発送予定

※こちらの受注はBlu-rayのみの受注となります。

【初回生産分 数量限定販売】

LCRM-0003 ￥8,000(税込)

▼収録内容

SE: Dear Natural

01.Night Flight

02.南国

03.Warm Snow

04.Forest

05.未来航路

06.Zambara

07.A.S.I.A.

08.偏西風

09.イスラエル

10.Blossom

11.月の瞼

12.With-you

13.Blueberry Rain

encore

en1.SCREAMING

en2.White period.

en3.Siam’s eye

en4.THE SCENT

en5.S.E.A.

en6.PSYCHO STALKER