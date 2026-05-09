終戦間際、山口県岩国市を襲った空襲で学徒動員中に亡くなった先輩を偲ぶ慰霊祭が岩国市の高校で行われました。岩国高校で行われた献花の集いには生徒や同窓生らが出席しました。終戦間際の1945年5月10日、岩国市と和木町にまたがる陸軍の燃料廠への大規模な空襲で、現在の岩国高校にあたる岩国高等女学校の生徒11人と旧制岩国中学校の生徒1人が学徒動員中に亡くなりました。岩国高校では1972年に同級生らによって慰霊碑が建てられ