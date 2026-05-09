お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が8日放送されたTBS系「有田哲平のコスられない街」（金曜午前0時48分）に出演。第1子となる長男に言及した。MCくりいむしちゅー有田哲平が「ケンコバが一番信じられない」と話すと、ケンコバは「有田さんこそそうです」と返した。その言葉を無視するように有田は「自分が（家庭を）持って、その後、本当に心配していたから…ケンコバは」とケンコバが昨年8月に結婚して、今年1月に長男が産