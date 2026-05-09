お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が8日放送されたTBS系「有田哲平のコスられない街」（金曜午前0時48分）に出演。第1子となる長男に言及した。

MCくりいむしちゅー有田哲平が「ケンコバが一番信じられない」と話すと、ケンコバは「有田さんこそそうです」と返した。その言葉を無視するように有田は「自分が（家庭を）持って、その後、本当に心配していたから…ケンコバは」とケンコバが昨年8月に結婚して、今年1月に長男が産まれるまで気にしていたことを明かした。

有田は「マジで、子どもとかはかわいいから。持ってほしいなとか思ったんだけど。本当に良かった。結婚する、って聞いたから、すぐ送ったもんね俺、メッセージを」とあらためて祝福した。

そして「息子、ってことでしょ？ どんな名前をつけたか聞いていいのかな？ あんまり出さないよね」と単刀直入に聞いた。ケンコバは「”キラキラネーム”をつけました…あの〜『超人』と書いて『ホーガン』と読ませますね」とプロレスラー、ハルク・ホーガンさんのキャッチフレーズを持ち出して返答。

ニヤニヤ笑っていた有田は「ウソだろ、ウソだと」と問いただした。コバヤシは「いや、通ったんですよ、これが」と含みをもたせて笑った。

爆笑していた有田も「確かに俺の娘も『不沈艦』と書いて『ハンセン』って」と同じくプロレスラー、スタン・ハンセンの異名で切り返した。

ケンコバは「じゃあ、ラリアットとアックスボンバーの共演ですね」とハンセンとホーガンさんの得意技を口に出して応戦した。