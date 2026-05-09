日本クラウン内のレーベル・PANAMの設立55周年を記念したカバー企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」の第7弾が、フォークソングを代表する名曲「22才の別れ」をハードロック/ヘヴィメタルバンドである聖飢魔 II のデーモン閣下のリメイクカバーでリリースされることが発表された。これまでと同じくプロデューサーは佐橋佳幸で、5月13日にデジタルシングルとして配信される。同曲の作者であり、かぐや姫・風の伊勢正三もギターで