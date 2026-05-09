ZARDが7月8日、35周年記念ライブの模様を収めたLIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』をリリースする。この発売を記念して、7月4日に全国映画館10劇場で先行上映会の開催が決定した。2026年2月に開催されたZARDの35周年ライブは序盤、ステージ全面を覆う紗幕に坂井泉水の映像を映し出し、その内側にバンドを配するという初めての演出が用いられた。そして紗幕が上