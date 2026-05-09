ZARDが7月8日、35周年記念ライブの模様を収めたLIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』をリリースする。この発売を記念して、7月4日に全国映画館10劇場で先行上映会の開催が決定した。

2026年2月に開催されたZARDの35周年ライブは序盤、ステージ全面を覆う紗幕に坂井泉水の映像を映し出し、その内側にバンドを配するという初めての演出が用いられた。そして紗幕が上がると、ステージ中央に坂井泉水のボーカルマイク、そして左右を囲むバンドが目の前に現れ、中央のLEDに映る坂井泉水の姿は透明感に溢れて、瑞々しい歌声が会場中に響き渡る。会場を埋め尽くすオーディエンスへ届けられた“ZARD 永遠スタンダードナンバー”は、ZARDライブ史上最大規模の曲数となる全39曲だ。

映画館で先行上映される映像はLIVE Blu-ray同様、演奏曲はもちろん、合間にインサートされた坂井泉水の貴重なMC映像、オフショット映像(ロサンゼルス、「揺れる想い」シューティング、葉山)も含まれるとのこと。坂井泉水の歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、ツアータイトル通り“永遠の瞬間(とき)”が刻まれた奇跡のライブを映画館の大スクリーンと音響で体感出来る貴重な機会となるほか、入場特典も用意されるとのことだ。

■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』発売記念先行上映会

▼開催日時

2026年7月4日(土)

開場13:40 / 上映14:00

※開場時間は多少前後する場合がございます。

▼会場(全10劇場／各1回)

北海道・ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

宮城・MOVIX仙台

千葉・ユナイテッド・シネマ幕張

東京・ユナイテッド・シネマ豊洲

東京・ユナイテッド・シネマ としまえん

神奈川・ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい

愛知・ユナイテッド・シネマ豊橋18

大阪・なんばパークスシネマ

大阪・ユナイテッド・シネマ岸和田

福岡・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

詳細：https://wezard.net/35th/wabm-fm-bd-dvd/#advance-screening

■LIVE Blu-ray & DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』

2026年7月8日発売

【Blu-ray(2枚組)】JBXJ-5006~5007 8,800円(税込)

スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット

【DVD【3枚組】JBBJ-5014 ~5016 8,800円(税込)

スリーブケース仕様 / ピクチャーレーベル / 60ページブックレット ▼収録映像 ※約160分収録

＜35周年記念ライブ ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞

01 Good-bye My Loneliness

02 不思議ね…

03 もう探さない

04 こんなに愛しても

05 IN MY ARMS TONIGHT

06 もう少し あと少し…

07 きっと忘れない

08 Boy

09 サヨナラは今もこの胸に居ます

10 眠り

11 もっと近くで君の横顔見ていたい

12 You and me (and…)

13 あなたを感じていたい

14 Just believe in love

15 息もできない

16 突然

17 揺れる想い

18 永遠

19 二人の夏

20 かけがえのないもの

21 来年の夏も

22 Forever you

23 こんなにそばに居るのに

24 雨に濡れて

25 Season

26 Oh my love

27 Top Secret

28 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

29 遠い日のNostalgia

30 愛が見えない

31 Today is another day

32 君がいない

33 マイ フレンド

34 Don’t you see!

-encore-

35 心を開いて

36 君に逢いたくなったら…

37 好きなように踊りたいの

38 あの微笑みを忘れないで

39 負けないで ▼特典映像 ※約30分収録

＜35周年記念アコースティックライブ ZARD Acoustic Live 〜Especial moment〜＞

※Billboard Live YOKOHAMA公演

01 マイ フレンド

02 運命のルーレット廻して

03 心を開いて

04 Good-bye My Loneliness

05 pray

06 負けないで ▼MUSIC VIDEO

・二人の夏(MUSIC VIDEO)

・あなたを感じていたい(MUSIC VIDEO)

■ZARD唯一のライブツアー＜What a beautiful moment Tour＞映像を全国映画館27館で上映

2026年5月27日、ZARD / 坂井泉水の19回目の命日に、ZARDが2004年に行った唯一の全国ライブツアー＜What a beautiful moment Tour＞を全国映画館27館で上映。

※TOHOシネマズ六本木、イオンシネマ シアタス心斎橋はじめイオンシネマは27日および28日の2日間上映

※当日は上映会場とは別に、東京、大阪に献花台が設けられ、WEB献花も実施される。

詳細：https://wezard.net/

■アコースティックライブ＜ZARD Acoustic Live 2026 ~Especial moment~＞

2026年秋開催決定

詳細：https://wezard.net/35th/2026-especial-moment/

■ZARD 35周年記念3カ月連続WOWOW特集

▼ZARD 35th Anniversary Special Program 〜What a Beautiful Song〜

5月27日(水)午後7:00〜

WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※それぞれの大切な楽曲や歌詞とは。ゆかりのミュージシャンやZARDを愛する著名人の言葉から、名曲の数々を改めてひも解く。