男性は女性よりも浮気しやすいと言われていますが、男性はどうして浮気をしてしまうのでしょうか？そこで今回は、男性が浮気をしてしまう「本当の理由」を紹介します。｜彼女からの愛情を感じられないから彼女からの愛情を感じなくなってしまうと、男性は他の女性に目を奪われる頻度が高くなります。よくあるのが欲求不満。どうにかして解消しようと行動を起こすことがあるので、きちんと愛情表現をすることを心がけつつ、男性が満