◆パ・リーグ西武―楽天（８日・ベルーナドーム）西武が林安可外野手の１０試合ぶりの適時打で、４試合連続で先制した。「５番・左翼」で２試合ぶりに先発出場。両軍無得点の６回１死一、二塁で相手先発・ウレーニャの１５３キロツーシームを捉えた打球はぐんぐん伸び、左中間を割る２点適時打となった。林安可にとって、４月２５日・楽天戦（楽天モバイル最強）以来、実に出場１０試合ぶりのうれしい適時打。チームはこの