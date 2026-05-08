３日、シールドマシン「江海号」の内部で設備を操作する作業員。（南通＝新華社記者／季春鵬）【新華社南通5月8日】中国江蘇省の長江河口部で建設が進む海太長江トンネルで3日、中国が自主開発した超大型シールドマシン「江海号」が掘削距離5316メートルに到達し、水面下75メートルの最深部に達した。直径16.6メートル級の国産超大型シールドマシンによる水底トンネル掘削としては最深記録となった。海太長江トンネルは、北は