カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表、フォルティウスの小林未奈がオフシーズンの最新ショットを公開。「髪ボサボサな私と腕がたくましいかほち全部楽しそうだけど何枚目が好きですか」と、サードを務める小野寺佳歩とお茶目な２ショット写真を投稿した。コメント欄などでは「可愛すぎる」、「ずっとにこにこで楽しそうでずっとかわいい」といった声や、普段力強いテークショットやスイープをみせる小野寺のたくまし