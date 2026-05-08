【第26回タイフェスティバル東京】にて、SNSでも話題のタイコスメを取り扱う「JFラボコスメ」のブースが出店されます。代々木公園イベント会場にて、高温多湿なタイならではの機能性に優れた、「Cathy Doll（キャシードール）」の日焼け止めやUVリップ、「SRICHAND（シーチャン）」の新作UVパウダーなど、人気タイコスメが手に取れます。タイフェス限定のセットも登場！第26回タイフェスティバル東京にて「JFラボコスメ」出店第26