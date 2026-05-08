野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2026＞が9月19日および20日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催される。自然と音楽を愛する人々が集う同フェスの第4弾出演アーティストが発表となった。アナウンスされたのは、神はサイコロを振らない、ヤングスキニー、スガ シカオ、moon drop、黒木渚、Original Love & CADEJO、土岐麻子×和田唱×川口大輔といった計7組。日本武道館公演を成功させた神はサイコロを振らない