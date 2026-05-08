2026年8月8日（土）〜11日（火・祝）の4日間、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催される＜LuckyFes’26＞の出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes’26」の動画審査が実施され、エントリー総数1,132曲から音源審査を突破した34組に対して動画審査が実施され、最終的に上位8組が選出された。この8組は、2026年6月7日にライブハウス「下北沢BASEMENTBAR」で開催となる「ライブ審査」でしのぎを削ることとな