＜LuckyFes’26＞出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes」、1,132組から8組が動画審査を通過し、最終ライブ審査へ進出
2026年8月8日（土）〜11日（火・祝）の4日間、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催される＜LuckyFes’26＞の出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes’26」の動画審査が実施され、エントリー総数1,132曲から音源審査を突破した34組に対して動画審査が実施され、最終的に上位8組が選出された。
この8組は、2026年6月7日にライブハウス「下北沢BASEMENTBAR」で開催となる「ライブ審査」でしのぎを削ることとなる。最終審査まで昇り詰めたアーティストは以下の通り。音楽性はもとより、サウンドもスタイルも活動形態も、まさに十人十色の個性が輝くラインアップとなった。
最終選考8組（50音順）
WHISPER OUT LOUD／ALL iN FAZE／カフネ／来島エル／零[Hz]／平葵／night roomers／hatata
ライブ審査はコンテストの最終決戦の場となるが、実際に＜LuckyFes’26＞でどのようなパフォーマンスを見せてくれるのかを占うべく、各アーティスト曲数問わず15分以内でパフォーマンスを行うオムニバスライブ形式で開催される。審査員6名と会場に集まったオーディエンスの投票により審査が集計され、評価の高かった最大4アーティストが＜LuckyFes’26＞への出演権利を獲得する。また、副賞として各アーティスト10万円も贈呈される。
音楽という武器をもって自身の魅力／可能性をストレートにアピールするもよし、トークに時間を割きその思いの熱さやキャラクターをしっかり伝えるもよし。15分という限られた時間で会場の心をどのようにつかむのか。サウンド、歌詞、メロディ、演奏、パフォーマンス、衣装、アクション、MC、表情…様々な要素がからみあい、それらは人の心を動かしていく。火花を散らすような熱き15分のドラマが繰り広げられることだろう。
■WHISPER OUT LOUD
■ALL iN FAZE
■カフネ
■来島エル
■零[Hz]
■平葵
■night roomers
■hatata
「Battle to LuckyFes’26」
2026年6月7（日）
＠下北沢BASEMENTBAR
開場14:15
開演14:45
終演20:00予定
・前売り 2,200円（税込）＋ワンドリンク
・当日券 2,700円（税込）＋ワンドリンク
申込ページ https://tiget.net/events/399900
※観客定員 200名
※チケット1枚につきコンテスト投票券1枚配布
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）
＜LuckyFes’26＞
2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）
＠国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
■LuckyFes5つのコンセプト
1.グリーン：緑の芝生と木陰を活用して
2.クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し
3.テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり
4.ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて
5.安心安全：熱中症対策を万全にする
＜LuckyFes’26＞チケット
1日券：大人 14,000円、中高生 7,000円（税込）
3日通し券（5周年特別価格）：大人 28,000円（税込）、中高生 14,000円（税込）
4日通し券（5周年特別価格）：大人 38,000円（税込）、中高生 19,000円（税込）
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外）
第三次先行（抽選）
プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット
2026年4月22日（水）12:00〜5月12日（火）23:59
当選発表/入金開始：2026年5月15日(金)15:00〜
LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://www.funity.jp/tickets/ibatk/show/LuckyFes26/2/3/
ローソンチケット：https://l-tike.com/luckyfes/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/luckyfes26/
イープラス：https://eplus.jp/luckyfes2026/
楽天チケット：https://r10.to/luckyfes2026
海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応
LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026
※ふるさと納税
茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes’26のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください（『個人協賛』は中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません）。
【8/8 1日券】LuckyFes’26チケット
【8/9 1日券】LuckyFes’26チケット
【8/10 1日券】LuckyFes’26チケット
【8/11 1日券】LuckyFes’26チケット
※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。
【個人協賛：8/8入場分】LuckyFes’26チケット
【個人協賛：8/9入場分】LuckyFes’26チケット
【個人協賛：8/10入場分】LuckyFes’26チケット
【個人協賛：8/11入場分】LuckyFes’26チケット
※JALマイル交換：JALのマイルをLuckyFesチケットに交換できます。
https://use-jal-experience-program.jal.co.jp/shop/g/gLUCKYFES/
＜LuckyFes’26＞駐車券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場
・西駐車場 3,500円（税込）
・第1駐車場 3,000円（税込）
・第2駐車場 3,000円（税込）
・障がいのある方／マタニティ／車イス利用者専用 西駐車場 3,500円（税込）
・オートバイ（二輪車）専用 西駐車場 2,000円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
＜LuckyFes’26＞テント券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
・ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可 3,000円（税込）
・ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可 1,500円（税込）
・フォレストテントエリア（イースト） 3,000円（税込）
・グリーンテントエリア（ウエスト） 1,500円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
＜LuckyFes’26＞駐車券＋テント券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
・ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可 6,500円（税込）
・ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可 5,000円（税込）
・フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】 6,500円（税込）
・グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】 5,000円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
アクセスバスツアー
各駅から会場直結のアクセスバスツアーを募集していますので是非ご活用ください。
【東京駅・新宿駅・池袋駅・横浜駅 発着のアクセスバスツアー】
お申込み期限：7月24日（金）まで
https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=656a8cf123c04d1b8093317c
【横浜駅・発着のアクセスバスツアー】
お申込み期限：7月24日（金）まで
https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=47f67913cc3848aab2cdc855
【つくば駅発着のアクセスバスツアー】
お申込み期限：8月6日（木）まで
https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2612/
【茨城空港発のアクセスバスツアー】
お申込み期限：8月6日（木）まで ※往路片道のみ販売
https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2611/
※予定しているプラン内容が一部変更になる場合があります。予めご了承ください。
◆＜LuckyFes’26＞オフィシャルサイト