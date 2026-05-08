Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは5月7日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題を集めています。【写真】大森元貴のイケメンショット「かっこよすぎてため息でます」大森さんは電話の絵文字とともに1枚の写真を投稿。夜の街を背景に、電話ボックスの中からカメラの方を見る大森さんの姿が写っています。ブラックレザーのジャケットを着用しており、クールな表情も印象的です。フリルやリボンなどをあしらったジェン