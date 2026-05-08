爽やかでクールな雰囲気を纏ったペールグレーは、少しずつ暑さが増してくるこれからの季節に注目したい色の一つ。主役から小物まで、個性が光るアイテムを揃えました。? ラフなハーフパンツもほんのり大人っぽく肌触りの良いコットン素材のチノショーツは、はき心地も軽やか。ショーツ \27,500（ナナミカ／ナナミカ D.W.S. TEL. 03-6809-0058）Tシャツ \22,000（グランク／にしのや TEL. 03-6434-0983）シューズ \42,900（マル